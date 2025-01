Bariri: Lideranças se reúnem para discutir melhorias e investimentos

Quinta-feira (09), o Prefeito Airton Luís Pegoraro (Avante), juntamente com o vice-prefeito, Paulo Cesar Andreoli, Kezo (PSB), e o assessor de Gabinete, Tomás Édson Paulino, estiveram reunidos com o empresário Fernando Barbieri e o ex-prefeito de Bocaina, João Francisco Bertoncello Danieletto, Kiko, atual assessor parlamentar do deputado Itamar Borges (MDB).

Segundo o prefeito Airton,durante o encontro foi abordada busca de melhorias para o município. “Um dos nossos desafios é trazer mais recursos para a cidade e, para isso, devemos nos unir a lideranças políticas e empresariais de todas as esferas”, disse o prefeito Airton.

A expectativa é contar com o apoio de deputados estaduais e federais como no caso de Itamar Borges, cujas emendas parlamentares podem ser revertidas em favor de Bariri.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri