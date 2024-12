Bariri: Grupo forma chapa para disputar mesa diretora da Câmara

Através das redes sociais, grupo político liderado pelo vereador Edcarlos Pereira dos Santos (PP) anunciou definição de chapa para disputar a mesa diretora da Câmara Municipal de Bariri, na próxima legislatura (2025/2028).

Segundo relato, quinta-feira (12), após os vereadores eleitos em outubro/2026 receberem o diploma liberado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP), eles se reuniram para discutir os próximos passos de atuação do grupo

O grupo é formado por quatro vereadores eleitos pela coligação Desenvolve Bariri –

Laudenir Leonel (PL) Roni Romão (PL), Daniel de Madureira (PP) e Aline Prearo (Republicanos) – mais o vereador Ricardo Prearo (PSD), que foi reeleito pelo grupo liderado pelo ex-prefeito Neto Leoni.

Com a definição prévia de cinco votos necessários para garantir maioria na votação, fecharam questão sobre a chapa a ser apresentada para a disputa no dia da posse (1º de janeiro/2025).

Segundo o divulgado, a chapa para o primeiro biênio será formada por: Ricardo Prearo (presidente: Laudecir Leonel (vice) e Aline Prearo (secretária). Daniel Madureira deve assumir a presidência em chapa que seria formada para o 2º biênio.

De acordo com Edcarlos, na reunião foram discutidos outros temas como fortalecimento do Legislativo e melhorias em sua estrutura física e de recursos humanos.