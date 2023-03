Bariri: Câmara arquiva pedido de cassação de mandato contra prefeito Abelardo

Em sessão realizada nesta segunda-feira, 6, a Câmara de Bariri rejeitou pedido de cassação de mandato feita contra o prefeito Abelardo Simões Filho (MDB).

O munícipe José Iraldo Androciolli Júnior (Vavá) protocolou no último dia 03 denúncia para requerer a cassação do mandato do prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB). No documento, ele cita eventual infração político-administrativa praticada pelo chefe do ExecutIvo.

Votaram a favor da denúncia os vereadores Airton Pegoraro, Edcarlos Santos, Leandro Gonzalez e a vereadora Myrella Soares da Silva. Contra foram Ricardo Prearo, Luis Renato Porto (Escadinha), Julio Devides e Evandro Folieni.

Com 4 votos contra 4, a denúncia foi arquivada, uma vez que é preciso maioria para que seja aprovada. O vereador Ditinho Franchini não pode participar da sessão por motivos pessoais.

Foto: Alcir Zago/Candeia