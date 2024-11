Bariri: Airton e Kezo anunciam primeiros nomes para diretorias

Airton e Kezo definiram maioria dos nomes do primeiro escalão do governo – Divulgação

O prefeito eleito de Bariri, Airton Luis Pegoraro (Avante), e o vice-prefeito, Paulo Andreoli – Kezo (PSB), anunciaram, por meio da assessoria deles, na noite desta quarta-feira (6), os nomes dos primeiros ocupantes de cargos de diretorias (primeiro escalão da administração municipal).

Airton e Kezo assumirão o governo municipal a partir de 1º de janeiro de 2025.

Estão confirmados os nomes de Cinira Moreira Giacone Mazotti (Educação), Silvia Cândido (Finanças), Ivani Maria de Carvalho (Administração Pública), Luciana Aparecida Lucínio (Assistência Social), Tomas Paulino (Assessoria de Gabinete), Ícaro Polonio Bernardino (Esportes, Cultura e Lazer), Wellington Pollonio Bof – Parraguinha (Desenvolvimento Econômico) e José Iraldo Androciolli Júnior – Vavá Lins (Infraestrutura).

Os diretores de Saúde, Obras, Agricultura e o superintendente do Saemba seguem em análise.

Ao Candeia, a assessoria do prefeito e vice eleitos informa que a pasta de Esportes, Cultura e Lazer deverá passar por modificação a partir do início do próximo governo.

O atual organograma tem a Educação juntamente com a Cultura e o Esporte separado.