Bariri: Airton apresenta situação e prioridades imediatas do setor financeiro

erça-feira (7), pela manhã, na Câmara Municipal, o prefeito Airton Luís Pegoraro (Avante) iniciou série de entrevistas coletivas que, segundo ele, vão apresentar a situação e as prioridades imediatas de cada setor da gestão pública. A primeira área apresentada foi a financeira.

O encontro contou com a participação do vice-prefeito, Paulo Cesar Andreoli; do chefe de gabinete, Tomás Paulino; e da diretora de Finanças, Sílvia Aparecida Cândido.

Também marcaram presença os vereadores Aline Mazo Prearo (Republicanos; Daniel de Oliveira Rodrigues (PP); Gilson de Souza Carvalho (PSB); e Laudenir Leonel de Souza (PL).

A atual responsável pelas finanças da prefeitura, Sílvia Cândido, fez sua explanação através de slides. Segundo ela, os dados apresentados são referentes aos recursos próprios do município.

Disse que a atual gestão encontrou saldo de R$ 1.411.836,92, mas que há restos a pagar – encargos de dezembro que não foram quitados, como fornecedores, combustível e outras despesas – que somam R$ 3.641.147,91, ou seja, que há um déficit inicial de R$ 2.229.310,99. Para a diretora, a situação é difícil, mas não impossível de se reverter.

Diante da situação, a gestão definiu algumas ações prioritárias para o primeiro quadrimestre do ano. Primeiro na área da saúde, em especial, com a compra de medicamentos e realização de exames. Depois na infraestrutura urbana, com serviços de manutenção da cidade, como limpeza pública e operação tapa-buraco. E por fim, garantir a folha de pagamento dos servidores municipais.

Sílvia afirma que, em contrapartida ao déficit, a gestão conta com recursos advindos de repasses e convênios, que estão nos cofres públicos e podem ser utilizados para ações administrativas. Mas, há limite. Uma vez que são verbas carimbadas e não podem ser utilizadas para outro fim senão aquele pré-determinado.

Soluções

Segundo Sílvia, junto com o prefeito, foram escolhidas algumas soluções para tentar superar a escassez inicial de recursos. Entre as propostas estão a busca de recursos; análise de todas as notas fiscais, priorizando pagamento por convênios e repasses; cotação de preços em diversos fornecedores, procurando melhor preço e qualidade; centralização das compras; revisão dos contratos (alugueis); análise da real necessidade de compra ou contração; controle de combustíveis e demais gastos; revisão de frotas e equipamentos e, provavelmente, um leilão de sucatas.

Após a explanação, Airton e Sílvia atenderam questões da imprensa e vereadores. Entre os temas abordados, destaque para a forma de equacionar a questão do déficit apresentado e a previsão de quando a situação estaria regularizada; e critérios das horas extras.

Outro assunto abordado pelo prefeito foi a situação de estradas rurais, da frota municipal, em especial, o sucateamento de equipamentos e maquinários.

Os vereadores perguntaram sobre as licitações para compra de apostilas; merenda e uniformes; e definição sobre reajuste de salários e vale alimentação de servidores.