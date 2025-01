Política: Prefeito Airton obtém cerca de R$ 1 milhão para a Santa Casa de Bariri

Antes de assumir oficialmente como prefeito de Bariri, Airton Luís Pegoraro e o vice Paulo César Andreoli, Kezo, estiveram em Brasília, no mês de dezembro de 2024, em visita a ministérios públicos e lideranças políticas.

O objetivo foi o de buscar recursos para realizar investimentos que melhorem a qualidade de vida da população baririense e da infraestrutura nas áreas de Saúde e Educação, por exemplo.

A resposta a uma das solicitações veio no dia 30 de dezembro com a publicação da Portaria 6.426 no Diário Oficial da União – DOU , destinando R$ 999.840,00 para a Santa Casa de Bariri.

“Estivemos em audiência com o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, e solicitamos recursos para Bariri. A confirmação da primeira conquista veio agora, com a liberação dessa verba para a Santa Casa”, relatou o prefeito Airton.

Ele esclareceu que o recurso que será destinado à instituição, tem como finalidade o custeio de ações e serviços de média e alta complexidade. “Temos que nos reunir agora com o DRS – Departamento Regional de Saúde – para providenciar a documentação necessária para a liberação do recurso, para isso temos um prazo de 20 dias a partir da publicação da portaria”, explicou Airton.

Bariri está entre as 36 cidades do estado de São Paulo a conseguir, logo no início de 2025, a liberação de verba pelo Ministério da Saúde. “A captação de recursos por meio dos governos federal e estadual é uma das iniciativas para conseguirmos reverter a situação crítica em que Bariri se encontra, assim será possível investir em obras e projetos para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos baririenses”, ressaltou o prefeito Airton Pegoraro. (Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)