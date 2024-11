Policial: Veículo capotado tinha drogas em seu interior

Na madrugada de quinta-feira (14) um veículo Fiat Pulse, de cor branca, com placa de Jundiaí, foi encontrado capotado na Rodovia Braz Fortunato (SP-261), próximo à Hidrelétrica Álvaro de Souza Lima, em Bariri.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência. Chegando ao local, a equipe não localizou motorista e eventuais passageiros. No entanto, os bombeiros encontraram grande quantidade de drogas no interior do automóvel.

Houve comunicado à Polícia para andamento da ocorrência e investigação do caso. (Fonte: Diego Santos, da Clube FM – 100,7)