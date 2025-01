Policial: PM recupera moto furtada em Bariri

A Polícia Militar (PM) de Bariri recuperou nesta segunda-feira (27) uma motocicleta que foi furtada no município no sábado (25).

Durante patrulhamento preventivo, sendo do conhecimento da equipe o furto do veículo e no intuito de checar informações que chegaram à corporação, policiais compareceram na manhã desta segunda-feira a uma residência situada na Rua Hugo Zerbinati, no Jardim Iguatemi, em Bariri.

Os PMs foram recebidos pelo proprietário da casa. Indagado a respeito da motocicleta, informou que seu filho havia guardado uma moto Honda CG nos fundos do imóvel.

A motocicleta estava ostentando cor azul e sem emplacamento. Realizada consulta via chassi, constou que o veículo havia sido furtado.

Em contato com o proprietário, a motocicleta foi reconhecida como de sua propriedade. As partes foram conduzidas à Delegacia de Bariri, onde a ocorrência foi registrada.