Policial: PM localiza foragido do sistema prisional

A Polícia Militar (PM) de Bariri prendeu um homem de 32 anos por volta das 21h30 de segunda-feira (13).

Durante patrulhamento pelo Bairro Livramento, os policiais localizaram o suspeito, que estava no cruzamento entre a Rua Emerlinda D. Guimarães e a Travessa Nossa Senhora Aparecida, local conhecido pela venda de drogas.

O homem, ao notar a presença da viatura, tentou fugir por uma mata existente no bairro, escondendo-se embaixo do tronco de uma árvore, ao lado de um córrego. No entanto, foi localizado e apreendido.

Os PMs constataram que ele estava foragido do sistema prisional (P1 de Bauru). Teve o benefício da saída temporária de presos, a famosa “saidinha”, em dezembro do ano passado, mas não retornou ao presídio.