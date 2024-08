Policial: PM detém autor de furto em unidade de saúde

A Polícia Militar (PM) deteve autor de furto qualificado na Estratégia Saúde da Família (ESF 1) situada no Bairro do Livramento, em Bariri. O crime ocorreu na madrugada desta quarta-feira (28), mediante arrombamento da porta do fundo da unidade.

Assim que tomaram conhecimento do furto, os policiais foram ao local. Ali, encontraram um pedaço de plástico de uma blusa de frio.

Os PMs saíram em diligência pelo bairro e localizaram o mesmo tipo de material na calçada e no corredor de uma casa.

Indagado sobre o ocorrido, o morador de 45 anos assumiu a autoria do furto.

Ele havia levado da ESF refrigerante, leite e um pacote de pão de queijo. A polícia tem informações de que o suspeito tem passagem por outros furtos.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia de Bariri, onde foi autuado em flagrante por furto qualificado, permanecendo à disposição da Justiça.