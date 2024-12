Policial: PM autua 22 veículos no fim de semana

Em continuidade às operações de fiscalização de trânsito em Bariri, numa ação conjunta entre o Ministério Público (MP) e as polícias Civil e Militar a fim de coibir a perturbação de sossego, a PM autuou 22 veículos no fim de semana por vários tipos de infrações.

Além disso, na noite de segunda-feira (16) duas motocicletas foram apreendidas após identificação de que o condutor utilizava o veículo para realizar manobras perigosas em via pública.

Um dos veículos estava sem placas. As duas motos foram apreendidas, sendo que os infratores perderão a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Inclusive, um deles foi apresentado com prisão em flagrante.

As operações prosseguirão no município. “Portanto, os veículos que estiverem com escapamentos irregulares ou aqueles condutores que utilizem seus veículos para manobras perigosas serão identificados e as providências serão tomadas, desde infração administrativa até casos em que seja possível a prisão em flagrante por crimes de trânsito”, destaca o MP.