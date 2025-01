Policial: PM apreende grande quantidade de drogas em Bariri

A Polícia Militar (PM) de Bariri apreendeu grande quantidade de entorpecentes na tarde desta terça-feira (28) em residência situada na Rua Mario Simoneti, nas proximidades do Buracão.

Os policiais receberam informação de que havia drogas dentro do imóvel. Foram até o local e conversaram com o morador, que permitiu a entrada dos militares.

Na casa, encontraram quatro tijolos de maconha (três deles pesando mais de 700 gramas cada), porções menores de maconha, cocaína em pedra e em pó, eppendorfs com cocaína e vazios, anotações da contabilidade do tráfico e duas balanças de precisão.

A apuração inicial da PM é que o morador, M. V. F., 27 anos, estaria armazenando os entorpecentes em sua casa a mando de alguém e em troca de dinheiro, por, supostamente, estar passando por “aperto financeiro”.

Nessa linha, é preciso que seja feito trabalho de investigação para descobrir a quem as drogas pertenciam.

Barreira

A PM relata uma situação comum na praça em frente da Escola Municipal Professora Joseane Bianco.

Estão sendo colocados objetos que servem de barreira para impedir que viaturas transitem pela praça a fim de abordar pessoas suspeitas de comercializar drogas.

Pessoas e funcionários que tentam retirar os objetos estariam sendo ameaçados por eventuais traficantes.