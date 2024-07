Policial: PM Ambiental realiza operação “Guardião das Florestas”

A Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo realiza a operação “Guardião das Florestas”. A data coincide com o “Dia do Guardião das Florestas”, comemorado em 17 de julho, quarta-feira.

O objetivo é fortalecer a proteção e preservação das riquezas naturais do estado. A operação abrange diversas ações voltadas para a conservação da vegetação nativa, fiscalização de áreas degradadas e combate a atividades ilegais que ameaçam o meio ambiente.

O “Dia do Guardião das Florestas” é uma homenagem ao personagem do folclore brasileiro, o Curupira, símbolo estadual de guardião das florestas e dos animais que nela vivem, conforme estabelecido pelo projeto de lei 40/1978, aprovado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

Ao longo dos anos, essa data ganhou ainda mais relevância, tornando-se também o “Dia de Proteção das Florestas”, com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a importância desses ecossistemas.

Durante a operação, serão realizadas ações de monitoramento das coberturas vegetais, fiscalização de pátios madeireiros e fábricas clandestinas de balões, além da identificação e combate a focos de incêndio em vegetação nativa, em colaboração com a Operação SP Sem Fogo.

Todas as atividades serão conduzidas de maneira planejada, sistêmica e inteligente, contando com o apoio de equipes operacionais especializadas e tecnologias de monitoramento via satélite.

(Fonte e foto: PMESP Ambiental – Bauru e Região)