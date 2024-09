Policial: PM Ambiental encerra operação de prevenção a queimadas ilegais

Foi encerrada na terça-feira (24) a Operação Dia da Árvore, da Polícia Militar (PM) Ambiental, para prevenir queimadas ilegais nas regiões de Barra Bonita, Bauru e Lins.

Os policiais fiscalizaram 60 hectares de área de desmatamento monitorada por satélite, sendo constatadas irregularidades nas propriedades rurais através de degradações contra a flora. Houve elaboração de autos de infrações no valor de R$ 64.000,00.

Os proprietários foram orientados segundo a legislação ambiental vigente e serão visitados novamente.

Também foram realizadas vistorias em focos de incêndio em 964 hectares, sendo esses previstos para posteriores fiscalizações que confrontem a causa do início do fogo.

Aos responsáveis dos pátios madeireiros foram fiscalizados 41 m³ de madeira nativa. Desse total, 15 m³ estavam em desconformidade com a legislação. Alguns proprietários foram orientados para a regularização dos pátios em até 15 dias para uma nova fiscalização.

Foram realizadas, ainda, atividades de educação ambiental atingindo um público de mais de 1.100 pessoas. A atividade consistiu em destacar a importância das árvores para o equilíbrio do planeta e a prática da preservação do meio ambiente. O trabalho culminou com o plantio de 600 mudas de árvores nativas.

A PM Ambiental destaca que a prevenção é sempre a melhor medida. A corporação encontra-se à disposição em todas as suas unidades de Policiamento Ambiental. Mais

informações e esclarecimentos estão à disposição através do e-mail 2bpamb2ciap5@policiamilitar.sp.gov.br ou pelo telefone (14) 3103-0150.