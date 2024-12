Policial: Motorista que se envolveu em acidente no Lago estava embriagado e não tinha CNH

A Polícia Militar (PM) deteve dois homens por condução irregular de veículo. O fato ocorreu no início da madrugada de domingo (1º) no Lago Municipal Prefeito Accácio Masson.

Testemunha relatou ao Candeia que por volta das 0h30 o Fiat Uno passou em alta velocidade pela Rua Tiradentes, no centro de Bariri, chegando até a “cantar pneu”. Também deu “cavalo de pau” nas proximidades do Umuarama Clube.

Mais tarde, conforme vídeo que chegou à redação do jornal, o automóvel transitou pela Rua Rui Barbosa, na contramão de direção e em alta velocidade.

O carro passa por rotatória existente no cruzamento com a Rua José Jorge Resegue (Avenida do Lago), com uma viatura da PM fazendo o acompanhamento.

Ao passar pelo cruzamento, o condutor atinge uma mulher. Ela foi socorrida ao pronto-socorro sem gravidade.

Policiais militares detiveram os homens e os conduziram à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú.

Segundo apurado pelo jornal, havia cinco pessoas no carro. Três delas conseguiram evadir-se.

O motorista e o passageiro foram levados à CPJ, sendo ambos conhecidos dos meios policiais. O segundo foi liberado. Já o condutor irá responder por lesão corporal culposa e embriaguez ao volante. Além disso, ele não possuía habilitação (CNH).

Outra informação dada ao Candeia é que o veículo não pertencia a eles, mas estava “emprestado”.