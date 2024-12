Policial: Motoqueiro foge da PM e é abordado com drogas

Um homem que transitava com moto com escapamento aberto e sem retrovisores foi detido pela Polícia Militar (PM) por volta das 20h de domingo (29) na Rua Professor Carlos Ferreira de Moraes, em Bariri. Durante a abordagem, os PMs encontraram entorpecentes com o suspeito.

No deslocamento para atendimento de ocorrência, o motoqueiro avistou a presença da viatura e começou a empreender fuga por diversas ruas. Em dado momento, ele perdeu o controle do veículo e chocou-se contra um muro e uma árvore, tendo lesões no nariz e no ombro.

Na abordagem, os policiais encontraram no interior do shorts do homem um saco transparente contendo 114 microtubos de substância semelhante a cocaína (142 gramas) e nove porções de substância análoga a maconha (16 gramas). No bolso da jaqueta foram encontradas notas diversas, num total de R$ 50,00.

Na pesquisa, os PMs checaram que a moto estava com o lacre rompido e com o licenciamento atrasado. Além disso, o condutor não tinha habilitação.

Ele foi detido em flagrante por tráfico de drogas e crimes de trânsito. Foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú.