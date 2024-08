Policial: Com uso de cães, PM apreende drogas em Bariri

Equipes do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), sediado em Bauru, e do Canil da Polícia Militar de Jaú obtiveram êxito na localização de entorpecentes na tarde de segunda-feira (12) no Núcleo Habitacional 3, em Bariri.

Policiais realizavam patrulhamento no local com o objetivo e coibir o comércio de drogas, quando um homem viu a viatura e tentou se evadir.

Ele foi alcançado e, com ele, foram encontradas porções de maconha e quantia em dinheiro. O homem acabou confessando que guardava entorpecentes numa residência abandonada.

Foi aí que os PMs contaram com a ajuda valiosa de cães farejadores, que rapidamente encontraram drogas no imóvel.

Ao todo, com o suspeito e na casa havia mais de 100 pequenas porções de maconha e mais de 100 pinos com cocaína.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia de Bariri, onde foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes.