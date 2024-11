Policial: Carro capotado transportava mais de meia tonelada de maconha

O veículo Fiat Pulse, com placa de Jundiaí, que foi encontrado capotado perto da Usina Hidrelétrica Álvaro de Souza Lima, em Bariri, na madrugada de quinta-feira (14), transportava mais de meia tonelada de maconha.

Policiais militares rodoviários e policiais civis de Bariri deram atendimento à ocorrência.

De acordo com o delegado de Polícia André Luiz Ferreira de Almeida, no interior do veículo havia 749 tijolos de maconha, pesando 800 gramas cada tijolo.

Além do entorpecente, foram apreendidos nove jogos de placas identificadoras de veículo automotor.

Durante pesquisa, foi constatado que o Fiat Pulse foi furtado em Brasília no dia 1º de abril deste ano.

Houve perícia no automóvel, com coleta de material genético e impressões digitais.

A autoridade policial representou ao Poder Judiciário de Bariri para que seja feita a imediata incineração da droga.