POLÍCIA: Rodovias SP-304 e SP-261 registram dois acidentes

Dois acidentes ocorreram nas rodovias Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304) e César Augusto Sgaviolli (SP-261).

Na madrugada desta segunda-feira (4) um caminhão carregado com laranjas tombou na pista.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Ibitinga, chovia forte no momento do acidente. O motorista relatou que uma árvore caiu sobre a pista, não tendo tempo de frear o veículo.

Ele acabou passando por cima da árvore, perdeu o controle do caminhão e tombou sobre a ponte que passa por cima do Rio Jacaré-Pepira.

O caminhoneiro teve apenas escoriações. A rodovia permanece interditada até a retirada da carga e do veículo.

Na noite de domingo (3) houve acidente na rodovia que liga Bariri a Boraceia. O condutor de uma Van atingiu um boi que cruzou a pista.

De acordo com as informações obtidas no local dos fatos junto ao motorista, ele seguia sentido Bariri-Boraceia, quando alguns animais estariam soltos na rodovia e um deles veio a colidir com o veículo.

No veículo estavam seis pessoas; duas delas foram socorridas ao pronto-socorro da Santa Casa de Bariri.

O Corpo de Bombeiros de Bariri e uma ambulância do município estiveram no local para prestar atendimento. (Fonte: Pedro Casare, 91 FM)