POLÍCIA: Preso pela polícia confessa autoria de 15 furtos em Bariri

No dia 26 de outubro a Polícia Militar (PM) cumpriu mandado de prisão e deteve homem de 34 anos acusado de diversos furtos em Bariri.

O delegado Durval Izar Neto explica que o suspeito confessou a autoria de 15 furtos, cometidos nos últimos 45 dias no município.

A maioria dos crimes ocorreu no centro da cidade, como veículo pertencente ao Conselho Tutelar (recuperado logo em seguida), consultório dentário, escritório de contabilidade, madeireira e loja de roupa.

À Polícia Civil, o homem disse que comercializou os itens furtados com receptadores residentes em Jaú. Agora, a investigação está tentando localizar os itens.

O acusado irá responder a 15 inquéritos policiais distintos. Ele tem passagem por furtos e tráfico de entorpecentes.