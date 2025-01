Polícia: PM prende suspeito por tráfico de drogas em Bariri

Durante patrulhamento pela Rua Professora Ferreira de Moraes, nos altos da cidade, a Polícia Militar, com apoio do Comando de Grupo Patrulha (CGP), avistou indivíduo de bicicleta em praça próxima à unidade de ensino. O local é conhecido como ponto de tráfico de drogas.

Ao notar que seria revistado, o suspeito empreendeu fuga com a bicicleta e no ato dispensou um maço de cigarro, contendo 11 microtubos de substância análoga à cocaína (18 gramas).

Na Rua Professor José Francisco Toledo Barbieri, altura do nº 385, com a presença da viatura do CGP, indivíduo foi abordado e realizada busca pessoal. Foi localizada a quantia de R$ 1.282,00, composta por notas diversas, espalhadas pelos bolsos da bermuda, além de um celular.

Nesse momento, o indivíduo passou a ter atitude agressiva, sendo necessário utilizar força moderada para contê-lo e algemá-lo, inclusive com o uso de algemas no tornozelo.

Foi dada voz de prisão em fragrante, lidos seus direitos e o suspeito foi conduzido à Santa Casa de Bariri para atendimento médico.

Posteriormente, em Jaú, o delegado de plantão ratificou a voz de prisão, apreendeu o celular e o dinheiro, elaborou boletim de ocorrência e o indiciado permaneceu no cárcere de Jaú.