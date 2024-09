Polícia: Homem é preso em Bariri por crime ambiental

A Polícia Civil de Bariri prendeu um homem em flagrante na manhã de quinta-feira (19) em Bariri por suposta infração à Lei de Crimes Ambientais.

Conforme a legislação, o caso se enquadra no lançamento de resíduos líquidos em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos.

O delegado André Luiz Ferreira de Almeida explica que a equipe da Polícia Civil foi à área rural no município em atendimento a ofício expedido pelo Ministério Público.

Lá, observaram 100 cabeças de gado aproximadamente sendo alimentadas. O problema é que na propriedade havia um tanque com água parada que servia para os animais, em descordo com as normas de segurança.

Novos policiais

Participaram da diligência novos investigadores designados para atuar em Bariri.

O delegado conta que o município recebeu dois investigadores e dois escrivães. Já Itaju recebeu um investigador e uma escrivã.