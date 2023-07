POLÍCIA: Filho de jauense é executado em Ponta Porã

Emanuel Fernandes Abelha, 41 anos, foi executado a tiros de fuzil em frente a uma padaria, em Ponta Porã, região de fronteira entre o Mato Grosso do Sul e o Paraguai, neste domingo (16).

O homem morto é filho do juiz aposentado Mário Eduardo Fernandes Abelha, que cursou a Faculdade de Direito de Bauru de 1980 a 1983 e atuou como advogado em Jaú de 1984 a 1988.

Emanuel foi executado com vários tiros de fuzil quando saía de um carro. O homem foi morto em plena a luz do dia.

Assim que recebeu a informação do crime, a Polícia Militar foi ao local e encontrou a vítima morta no chão. Equipes oficiais acessaram imagens de câmera de segurança para ajudar no esclarecimento do crime.

O caso é investigado pela Polícia Civil de Ponta Porã e foi registrado como “homicídio qualificado pela traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima”.