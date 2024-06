Polícia: Automóvel e moto se envolvem em acidente perto do lago

Por volta das 20h de sábado (8) houve acidente de trânsito com vítima no cruzamento entre a Rua Tiradentes e a Avenida José Jorge Resegue, a uma quadra do Lago Municipal Prefeito Accácio Masson.

Condutor de GM Onix de cor branca transitava pela Rua Tiradentes, sentido centro-bairro. No cruzamento com a Avenida José Jorge Resegue, fez conversão à direita, mas não observou a aproximação de motociclista que conduzia Honda CG, de cor vermelha.

O motorista acabou cruzando a frente do condutor da moto, que colidiu na lateral do Onix.

Com o impacto, o motociclista se desequilibrou e caiu ao solo, sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa Bariri, onde permaneceu em observação.