PM de Bariri recupera três veículos furtados

Por volta da 1h30 desta quinta-feira (13) a equipe da Polícia Militar (PM) de Bariri, durante patrulhamento, deparou com uma motocicleta Honda Twitter de cor vermelha, sem placas de identificação e ocupada por dois indivíduos.

Imediatamente foi iniciado acompanhamento e cerco com apoio das outras equipes, obtendo êxito em abordá-la, momento em que foi constatado que se tratava de uma motocicleta furtada em Itapuí e com características semelhantes à utilizada em um roubo em Bariri.

Os dois ocupantes e a moto foram apresentados na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú, onde um deles permaneceu preso por receptação.

De acordo com a PM, é importante frisar que é o terceiro veículo recuperado pela corporação no mês de abril.

No dia 1º de abril, também durante a madrugada, outra motocicleta furtada foi localizada e apreendida no Bairro Primavera 2, próximo a um estabelecimento comercial.

No dia 8 de abril, durante a madrugada, foi recuperado um veículo Fiat/Stilo no Jardim Umuarama, próximo a outro estabelecimento comercial. Na ocasião, o condutor empreendeu fuga, mas foi abordado e conduzido à CPJ de Jaú juntamente com o condutor.