Pederneiras: Polícia Civil prende acusado de contrabandear cigarros

Policiais Civis de Pederneiras prenderam no município, nesta segunda-feira, 16, um homem acusado de ser o principal distribuidor de cigarros contrabandeados na cidade.

De acordo com a assessoria de imprensa do Departamento de Polícia Judiciária do Interior 4 (Deinter-4), com sede em Bauru, a Polícia Civil identificou o suspeito após receber informações com suas características.

As denúncias indicavam que o acusado, cuja identidade não foi revelada, abastecia o comércio local com grande quantidade de cigarros contrabandeados, de origem do Paraguai.

Após ser abordado, o homem confessou ter em sua residência 1.780 maços de cigarros falsificados e todos foram apreendidos pelos policiais.

O acusado foi preso em flagrante por contrabando e será apresentado à Justiça nesta terça-feira, 17.

Segundo o Deinter-4, este crime é inafiançável.

Fonte: JCNET

Foto: Polícia Civil/Divulgação