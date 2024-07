JAÚ: Vereadores e servidores são afastados em operação do GAECO

Batizada de Terra Roxa, uma operação conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) nesta sexta-feira (5/7) em Jaú cumpriu 26 mandados de busca e apreensão no âmbito de investigação sobre uma possível organização criminosa. Os trabalhos levaram ainda ao afastamento de três vereadores e dois servidores da prefeitura. Houve ainda a imposição de medidas cautelares diversas da prisão a nove investigados.

A operação foi realizada com apoio da Polícia Militar mirando na suposta prática de crimes de corrupções ativa e passiva, falsificação de documentos públicos, adulteração de sistemas de informações da Administração Pública e sonegação fiscal, dentre outros, para fins de facilitar negócios empresariais possivelmente espúrios e conduzidos por integrantes de grupo econômico.

Nove promotores de Justiça, 15 servidores do Ministério Público e aproximadamente 80 policiais militares, integrantes do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) e da Força Tática, participaram das diligências.

As investigações prosseguem para a completa elucidação dos fatos. (Fonte: MP/SP)