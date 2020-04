Homem é detido por tráfico em Itapuí

A Polícia Militar (PM) deteve na madrugada de domingo, dia 5, E. A. A. M., 27 anos, em Itapuí.

Quando notou que iria ser revistado, o homem arremessou um invólucro plástico de cor branca.

Com ele havia R$132,00 em notas diversas e um telefone celular. Já o objeto jogado tratava-se de pacote com 22 gramas de cocaína.

O homem confessou aos policiais a prática do tráfico de drogas no local.

A ocorrência foi apresentada à Central de Policia Judiciária (CPJ) de Jaú, onde o entorpecente, o celular e o dinheiro foram apreendidos.

O delegado de plantão decidiu pela prisão de E., ficando à disposição da Justiça.