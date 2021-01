Dois são presos em Bariri por tráfico e drogas

Operação foi realizada pelas polícias Civil e Militar na manhã desta segunda-feira – Divulgação

Dois homens foram presos por possível envolvimento com o tráfico de entorpecentes em Bariri.

Na manhã desta segunda-feira (25), em trabalho de campo voltado ao combate ao tráfico de drogas, policiais civis e militares deram cumprimento a dois mandados de busca na Avenida Mossoró, em Bariri.

Num dos endereços alvos da ação nada de ilícito foi localizado. Contudo, na residência de um dos investigados (J. M. C.) foram apreendidos celulares, faca, embalagens para droga, maconha, cocaína e um comprimido de origem desconhecida. Diante dos fatos, o abordado foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Durante a formalização do auto de prisão em relação a J. M. C., a polícia recebeu informação de que havia grande quantidade de drogas na residência dele.

Policiais civis e militares retornaram ao local e, nos fundos de uma máquina de lavar, lacrada em camada de concreto, foi encontrada uma sacola contendo 661 pinos contendo substância com aparência de cocaína, com peso bruto total de 373 gramas, além de 150 pedras de substância com aparência de crack, com peso de 37 gramas, e grande quantidade de saquinhos plásticos vazios e eppendorfs sem uso.

A moradora da casa e testemunha afirmou com convicção que a sacola foi entregue a J. M. C. pelo vizinho J. P. C., o que seria conduta comum entre ambos, ou seja, a entrega de drogas por um deles para armazenamento pelo outro, confirmando as suspeitas iniciais.