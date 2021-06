Capitão Amauri Manzutti integra efetivo do 27º Batalhão da PM de Jaú

Divulgação

Dia 7 de junho, o capitão baririense Amauri dos Santos Manzutt Júnior (foto) passou a integrar o efetivo do 27º Batalhão de Polícia Militar do Interior “Ten PM Ruytemberg Rocha” (27º BPM/I), com sede em Jaú.

Amauri Júnior ingressou na Polícia Militar no ano de 2003, quando cursou a Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Após conclusão do curso foi classificado no 39ºBPM/M, na capital.

Depois teve uma breve passagem pelo 10ºBPM/I, cidade de Piracicaba. Em setembro de 2013, o então 1º Ten PM Amauri foi classificado no 27º BPM/I, onde permaneceu até sua promoção ao posto de Capitão PM, no dia 15 de dezembro de 2018.

Como na época não havia vaga para o novo posto, foi necessária sua transferência para o 50º BPM/M e CPI-4, onde permaneceu até o último 7, quando retornou ao efetivo do batalhão de Jaú.