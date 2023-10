Bariri: Polícias prendem em flagrante homem que aplicou golpe do cartão

As polícias Civil e Militar de Bariri prenderam em flagrante na tarde desta terça-feira homem de 24 anos que aplicou o golpe do cartão em mulher residente no município.

Após a elaboração de boletim de ocorrência, os policiais tomaram conhecimento que o infrator havia feito compra no valor de R$ 1.500,00 utilizando o cartão da vítima. Outras três compras foram tentadas, mas não consumadas.

Em ocasiões anteriores, policiais foram a hotel de Bariri e obtiveram êxito na localização do criminoso.

Não foi diferente dessa vez. Policiais civis e militares compartilharam informações e conseguiram localizar o suspeito num hotel de Bariri. Com ele, havia várias máquinas e dois cartões pertencentes à vítima.

Fingindo se passar por oficial de Justiça, o criminoso entrou em contato com a mulher, dizendo que o cartão havia sido fraudado. Pegou os cartões e as senhas e iniciou a realização de compras.

Residente em Praia Grande, ele foi preso em flagrante. A Polícia Civil iria requerer da Justiça a prisão preventiva do homem.

Orientações

Nesse tipo de golpe, o fraudador entra em contato com a vítima se passando por um falso funcionário do banco ou empresa com a qual ela tem um relacionamento ativo. Informa que sua conta foi invadida, clonada ou outro problema e, a partir daí, solicita os dados pessoais e financeiros da vítima, como senhas, quando podem fazer consultas. Há casos, como o ocorrido em Bariri, em que o fraudador vai até a casa da vítima retirar o suposto cartão fraudado.

E até mesmo pede à vítima que ligue para a central do banco, no número que aparece atrás do seu cartão, mas o fraudador continua na linha para simular o atendimento da central e pedir os dados da sua conta, dos seus cartões e, principalmente, a sua senha quando você a digitar.

Há também abordagens em que o fraudador orienta o cliente a “estornar” uma transferência ou pagamento, fazer uma transferência para uma conta “segura” a fim de proteger seus recursos ou realizar um teste para checar se a conta está ativa.

Se receber esse tipo de contato, desconfie na hora. Desligue e entre em contato com a instituição por meio dos canais oficiais, de preferência usando o celular ou aplicativos móveis, para saber se algo aconteceu mesmo com sua conta. O banco nunca liga para o cliente pedindo senha nem o número do cartão e também nunca liga para pedir que realize uma transferência ou qualquer tipo de pagamento.

Fonte: Febraban