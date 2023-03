Bariri: Polícia Civil apreende pá carregadeira que era usada em transbordo

A Polícia Civil de Bariri obteve autorização judicial de busca e apreensão e na sexta-feira (3) recolheu máquina pá carregadeira que era utilizada em serviço de transbordo.

O trabalho consiste em recolher o lixo levado de segunda-feira a sábado no antigo lixão (entre Bariri e Itaju) e encaminhar os resíduos a Piratininga para que seja dado o destino final a eles.

A Polícia Civil recebeu informação de que a máquina havia sido retirada da área do transbordo, paralisando o serviço no local.

Trabalho de investigação levou os policiais a um terreno no Bairro do Livramento, em Bariri. A máquina foi localizada e entregue ao dono.

De acordo com o delegado Durval Izar Neto, as investigações continuam, mas possivelmente as pessoas que retiraram a pá carregadeira da área do transbordo deverão responder por furto.

A empresa Kerbauy Participações e Infraestrutura entrou em contato com o jornal para se manifestar a respeito do caso:

“NOTA DE ESCLARECIMENTO.

A Empresa Kerbauy Participações e Infraestrutura, responsável pela execução do contrato de licitação nº 33/2021, junto à Prefeitura Municipal de Bariri, que possui como objeto o transbordo de resíduos sólidos do município, informa que no último dia 25 de fevereiro, dois indivíduos se dirigiram até o aterro onde é realizado o serviço e retiraram o maquinário o qual estava sendo utilizado para carregamento do lixo. Após tomar conhecimento dos fatos, foi lavrado boletim de ocorrência junto à Polícia Civil de Bariri, que imediatamente tomou as medidas cabíveis para resolução do fato, e logrou êxito com a localização do objeto, que foi recuperado após autorização judicial e entregue ao proprietário.”

Foto: Reprodução