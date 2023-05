Bariri: PM detém homem com produto furtado da Santa Casa

A centrífuga foi reconhecida pelo responsável do hospital. Foto: WhatsApp da Clube FM

E. J. S., 51 anos, foi detido pela Polícia Militar (PM) de Bariri por receptação. Ele foi abordado na quarta-feira (17) com centrífuga pertencente à Santa Casa de Bariri.

Equipe da PM recebeu chamado da Diretoria da Santa Casa de Bariri por volta das 18h. A informação é que dois indivíduos haviam furtado do interior do prédio uma centrífuga e tomado rumo ao Bairro do Livramento.

Imediatamente foi iniciado patrulhamento pelas equipes da PM, sendo que ao estacionar na frente de depósito de materiais reciclados, localizado na Avenida Doutor Antonio Galízia, os policiais flagraram o proprietário do estabelecimento com uma lixadeira fazendo cortes em um objeto que era semelhante ao que havia sido furtado.

Indagado sobre a procedência do material, o homem informou que adquiriu de dois indivíduos que somente conhecia de vista por R$ 30,00.

A centrífuga foi reconhecida pelo responsável do hospital. Diante disso, foi dada voz de prisão em flagrante a E.

Ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú, permanecendo preso por receptação. O material foi restituído à Santa Casa.