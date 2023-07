Bariri: Lotérica na Av. Sérgio Forcin é furtada

Casa lotérica Mega Sorte, situada na Avenida Vice-Prefeito Sérgio Forcin (ao lado do Supermercado Aquilante), foi furtada no fim de semana em Bariri.

Os ladrões arrombaram o prédio para ter acesso ao interior dele. De lá, levaram quantidade de dinheiro de cerca de R$ 100 mil

O registro do boletim de ocorrência está sendo feito na Delegacia de Polícia de Bariri. Houve solicitação da Polícia Técnico-Científica para realizar a perícia no local.

Os investigadores irão verificar imagens de câmeras de segurança para tentar obter pistas dos autores do delito.