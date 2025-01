Bariri: Homem invade casa, estupra moradora e rouba celular na região

Um homem de 38 anos invadiu uma residência na madrugada desta quarta-feira (8), na Vila Americana, em Bariri , agrediu e estuprou a moradora, de 63 anos, e fugiu levando o aparelho celular dela. Após o crime, a vítima saiu de carro e pediu socorro em um posto de combustível. A Polícia Militar (PM) foi acionada e o suspeito, que veio de São Paulo e morava há pouco tempo na cidade, foi preso em flagrante.

De acordo com o registro policial, o fato ocorreu por volta da 1h. O agressor entrou no imóvel da mulher, que mora sozinha, pelos fundos. Após agredi-la com socos e chutes, colocou uma faca em seu pescoço e a obrigou a manter relações sexuais com ele. Antes de fugir, por volta das 5h, ainda roubou o celular dela.

Mesmo ferida, a vítima conseguiu dirigir até um posto de combustível nas proximidades, onde pediu ajuda. Ela foi socorrida e levada ao Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa, onde passou por exames e foi medicada. Por meio de fotografias disponíveis no banco de dados da PM, conseguiu identificar o autor do crime.

Após diligências, uma equipe da corporação localizou o suspeito em um ponto de venda de drogas no Jardim Santa Helena. Informalmente, ele confessou o crime e foi preso em flagrante por roubo e estupro, ficando à disposição da Justiça. O celular roubado, que o homem alegou ter trocado por entorpecentes, e a faca usada para ameaçar a moradora, que teria sido dispensada por ele na fuga, não foram localizados. O caso segue sob investigação.

Fonte: JCNET