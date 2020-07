BARIRI: Dois ficam gravemente feridos em acidente no Jardim Garotinho

Um grave acidente envolvendo carro e moto na tarde de sábado, 25, deixou os dois ocupantes da motocicleta gravemente feridos. O fato aconteceu no Jardim Garotinho.

Carro e moto seguiam pela Avenida principal do bairro, no sentido bairro-centro.

Ao se aproximar do cruzamento com a Rua Luiz Furlaneto, o carro teria indicado conversão à esquerda. Nesse momento houve a colisão.

Com o impacto, ambos ocupantes da motocicleta foram arremessados ao solo. Um deles foi socorrido em situação grave com suspeita de traumatismo cranioencefálico com afundamento de crânio. O outro também foi socorrido, com suspeita de fratura no fêmur. O condutor do carro não se feriu.

Todos foram conduzidos ao Pronto Socorro da Santa Casa de Bariri.

Atenderam à ocorrência equipe do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e ambulâncias municipais.

O médico Dr. Jurandir Cataldo, que estava de folga também foi acionado para ajudar na ocorrência, pois os bombeiros estavam empenhados em ocorrência de fogo em mato.