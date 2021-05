Bariri: Corpo é localizado no Jardim Industrial II

Na tarde de terça-feira (18), o corpo de um homem foi localizado em uma residência no Jardim Industrial II.

De acordo com as informações, o homem estava desaparecido a alguns dias, populares acionaram a Polícia Militar (PM) que foi até o local e precisou arrombar uma das portas para adentrar a casa, após verificação foi possível ver que o mesmo tinha uma corda em seu pescoço.

No local não havia sinais de arrombamento ou de violência, a principal suspeita é que o homem tenha cometido suicídio. Equipes da Polícia Civil e Perícia estiveram no local para investigar as causas da morte.

Fonte: Pedro Casare/ 91 FM