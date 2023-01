Bariri: Casa no Jardim Beltrame é furtada à luz do dia

Uma residência situada na Rua Antônio Aparecido de Almeida, no Jardim Beltrame, a poucos metros do Lago Municipal Prefeito Accácio Masson, foi furtada em plena luz do dia na segunda-feira (30).

Conforme pode ser verificado em imagens de câmera de segurança, um automóvel para em frente da casa no fim da manhã. Em seguida, um homem entra no imóvel após arrombamento do portão.

Mais tarde, o carro retorna, sendo que vários itens da residência são colocados no interior dele.

A Polícia Militar e a Perícia foram acionadas para o registro da ocorrência. Até o momento não houve registro de ocorrência na Polícia Civil.