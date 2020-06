BARIRI: Carro pega fogo dentro de residência

Veículo pegou fogo dentro de residência localizada no entre as ruas Marcos Belluzzo e Henrique Paleari, no Jardim Santa Helena, em Bariri, na tarde desta quinta-feira, 18.

O Corpo de Bombeiros atua no local para controlar as chamas. Segundo informado, não há vítimas.

Não há ainda informações sobre as causas do incêndio.

