Bariri: Adolescente de 12 anos confessa vender drogas

Um adolescente de 12 anos foi apreendido pela Polícia Militar (PM) de Bariri por volta das 17h desta sexta-feira (4) por possível envolvimento com o comércio de drogas.

A corporação recebeu denúncia anônima de que ele estaria em bicicleta na passarela de ferro que liga a Rua Ermelinda D. C. Guimarães e a Rua Henrique Felipe, no Bairro do Livramento.

Os PMs foram ao local e encontraram o suspeito. Tentaram realizar a abordagem na passarela, mas o adolescente conseguiu evadir-se, sendo apreendido na Avenida Dr Antônio Galiza.

Com ele foram encontrados R$ 100,00. Indagado a respeito da denúncia, confessou aos policiais que vendia drogas no local, indicando o ponto onde escondia as drogas próximo a passarela, tratando-se de 21 porções de crack e 22 porções de maconha, embaladas e prontas para a venda.

Diante do exposto e com o acompanhamento da mãe do adolescente, os militares conduziram-no à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú.

Lá, delegado decidiu pela flagrância de ato infracional de tráfico de drogas, ficando o adolescente apreendido naquele órgão policial à disposição da Vara da Infância e Juventude.