BARIRI: Acusado de estupro de enteada está foragido

Um homem acusado de ter estuprado enteada de 13 anos está foragido da residência onde mora e do trabalho.

O boletim de ocorrência foi registrado no fim de semana na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú.

O caso chegou ao conhecimento da Polícia Civil assim que a irmã da vítima tomou conhecimento do delito.

A investigação aponta que desde os 7 anos de idade a menina vinha sendo estuprada. Todos residem em Bariri.

Exame de corpo de delito feito pelo Instituto Médico Legal (IML) confirmou que houve conjunção carnal com a adolescente.

Conforme o Código Penal, o estupro de vulnerável caracteriza-se pela conjunção carnal ou pela prática de outro ato libidinoso com menor de 14 anos. A pena é de reclusão de oito a 15 anos.