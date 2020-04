Acidente levanta discussão sobre regularização de bicicletas motorizadas

Acidente ocorreu na Rua Santo Expedito, no Jardim Santo André 1 – Diego Santos

Um jovem de 17 anos foi atropelado por um ônibus depois que a bicicleta motorizada que conduzia envolveu-se em acidente no início da noite de anteontem, dia 23.

Segundo informações coletadas junto ao motorista do ônibus, o veículo seguia pela Rua Santo Expedito, no Jardim Santo André 1, no sentido centro-bairro.

No momento em que passava pela Avenida Carlos Ferreira de Moraes, teria tido a frente cortada por uma bicicleta motorizada, que era conduzida por um jovem de 17 anos.

Com o impacto, ele foi arremessado para debaixo do ônibus e ficou prensado sob a bicicleta que estava presa ao pneu dianteiro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e auxiliou no socorro ao jovem. A vítima foi encaminhada pela UTI Móvel Municipal ao pronto-socorro da Santa Casa de Bariri com escoriações graves na perna direita.

Legislação

Conforme a Resolução nº 465, de novembro de 2013, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), cabe aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios e do Distrito Federal, no âmbito de suas circunscrições, regulamentar a circulação dos equipamentos de mobilidade individual autopropelidos e da bicicleta elétrica.

Ou seja, é preciso que haja legislação municipal para normatizar o uso de bicicletas motorizadas. Esse assunto já foi discutido várias vezes em reuniões do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg).

(Com informações de Diego Santos)