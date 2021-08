Suspeita de pedra de crack com réu leva Justiça a cancelar júri em Bariri

Pedra de cor amarela foi encontrada no tênis do homem momentos antes do julgamento – Alcir Zago/Candeia

A Justiça de Bariri cancelou a realização de júri marcado para a segunda-feira (9). O motivo é que agente penitenciário encontrou uma pedra de cor amarela no tênis do réu momentos antes do julgamento.

O homem e o objeto foram apresentados na Delegacia de Polícia. Será feita perícia para apontar se a pedra pode ou não ser crack.

O réu está preso no Centro de Detenção Provisória (CDP), em Bauru. Foi conduzido a Bariri na segunda-feira (9) para ser julgado.

Ele é acusado de tentativa de homicídio porque em maio de 2018 agrediu uma mulher de forma violenta.

O Ministério Público (MP) o denunciou pelos crimes de ameaça e violência doméstica, devido aos ferimentos sofridos por ela, com base na Lei Maria da Penha.

Agora, o Judiciário deve marcar nova data para a realização do júri. O nome do réu não é divulgado porque o processo tramita em segredo de Justiça.