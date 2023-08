Santa Casa de Bariri obtém decisão favorável no TRT

A Santa Casa de Bariri obteve decisão favorável junto ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT), em Campinas, na tentativa de impedir a retenção de verbas públicas.

Houve provimento em recurso (agravo de instrumento) para que seja apreciada pelo próprio órgão a legalidade ou não da retenção de 20% de verbas públicas em favor de credores do hospital, conforme havia sido decidido em fevereiro deste ano pela Justiça em primeira instância.

A defesa da Santa Casa ingressou com recurso (agravo de petição), mas o pedido não foi aceito pelo Juízo local. Por esse motivo, acionaram o tribunal. O objetivo é que o recurso que questiona o bloqueio das verbas públicas seja analisado na segunda instância.

Esse mesmo processo chegou a tratar no passado da venda do prédio da Santa Casa. Como o TRT afastou a possibilidade de leilão, a fim de que fossem tomadas outras medidas, o Juízo local decidiu pela retenção de verbas públicas.

O entendimento dos advogados que atuam em defesa do hospital é que a retenção de verbas públicas é ilegal já que, por expressa previsão legal, são impenhoráveis.

Com a recente decisão do tribunal sediado em Campinas, o recurso sobre essa questão (chamado de agravo de petição) será discutido no TRT.

Da Redação