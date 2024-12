Operação Prenunciado 3: Gaeco e PM cumprem mandados em Bariri

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e a Polícia Militar (PM) deflagraram nesta quarta-feira (18) a Operação Prenunciado 3.

Foram cumpridos cinco mandados de buscas e apreensão e um de prisão temporária nas cidades de Bariri, Itaju e Limeira.

As investigações revelaram esquemas de fraudes licitatórias que contavam com apoio de policiais que, no dia das licitações, ameaçavam e coagiam pessoas a não participarem da concorrência.

Além disso, decidiam quem poderia ou não entrar na sessão licitatória. Com os contratos direcionados, pagamentos indevidos eram realizados a título de propina.

Ao todo, as investigações, iniciadas em 2023, já redundaram em condenações que, juntas, superam 100 anos de prisão. As investigações prosseguem.