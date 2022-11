MP apura contratos da prefeitura de Bariri com empresas

Nesta sexta-feira (18) houve cumprimento de mandados judiciais em endereços no município

Na sexta-feira (18) o Ministério Público (MP) cumpriu mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara Judicial da Comarca de Bariri. O trabalho teve apoio das polícias Civil e Militar.

O objetivo da Promotoria de Justiça é apurar possíveis irregularidades em contratos firmados pela prefeitura de Bariri com empresas.

O cumprimento do mandato se deu em endereços de pessoas físicas responsáveis por empresas contratadas.

Em nota, o MP informa que está apurando etapas de contratações e licitações.

“Dados ou maiores elementos não serão divulgados nesta ocasião, porquanto até o momento o caso segue em sigilo e será apurado com a cautela devida”, finaliza a Promotoria de Justiça.