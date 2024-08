Justiça: Santa Casa fará novo parcelamento junto à CPFL

A Santa Casa de Bariri pretende fazer novo parcelamento junto à CPFL Paulista para o pagamento de contas de energia elétrica atrasadas.

Recentemente, a Justiça julgou procedente ação movida pela concessionária contra o hospital.

A empresa alegou que é credora do montante de R$ 586,6 mil, referentes a débitos de contas de energia elétrica não pagas no período de maio de 2020 a junho de 2023.

A defesa do hospital reconheceu o débito e ficou no aguardo da decisão judicial. Agora, pretende quitar a dívida de forma parcelada.

A direção da Santa Casa informa que as contas de julho de 2023 até o momento estão em dia.

No mês de setembro será finalizado parcelamento realizado no ano de 2019 no valor total de R$ 538.143,40.

Esse acordo foi parcelado em 60 vezes, sendo da 1ª a 12ª parcela no valor de R$ 5.000,00, da 13ª a 59ª no valor de R$ 10.000,00 e a 60ª parcela no valor de R$ 8.143,40, tendo iniciado o pagamento em outubro de 2019.