Justiça: Posto da Justiça do Trabalho encerra atividades em Bariri

Conforme decisão do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 15ª região, com sede em Campinas, o Posto Avançado da Justiça do Trabalho de Bariri encerrou as atividades na segunda-feira (5).

A partir dessa data a Vara do Trabalho de Pederneiras passou a não encaminhar mais processos ao município.

O Candeia entrou em contato com a Coordenadoria de Comunicação Social do TRT na segunda-feira. O órgão informou que não houve qualquer mudança em relação ao fechamento da unidade no dia 5 de agosto. O jornal havia publicado matéria anteriormente a respeito do encerramento das atividades do órgão.

A subseção de Bariri da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) buscou a continuidade do atendimento do posto avançado, mas o TRT decidiu apenas pela postergação do serviço por mais alguns dias.

A unidade foi inaugurada em setembro de 2010 para desafogar a Vara do Trabalho de Pederneiras e aproximar a população de Bariri e de Itaju da Justiça do Trabalho. Nesse período, funcionou na Avenida General Osório, 543, perto do Estádio Farid Jorge Resegue.

O fechamento de todos os postos avançados no Estado de São Paulo decorre de uma decisão do Órgão Especial do TRT para cumprir o artigo 38 da Resolução CSJT 296, de 2021.

(Alcir Zago/Candeia)