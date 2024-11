Justiça manda leiloar fazenda em Bariri por R$ 13 milhões

A Justiça de São Paulo determinou o leilão de uma fazenda em Bariri por R$ 13 milhões. A primeira fase do certame judicial, organizado pela plataforma Positivo Leilões, começa no próximo dia 11 de novembro e terá duração de quatro dias.

A propriedade, conhecida como Fazenda Alta Floresta, no bairro rural Paina, tem uma área total de 126,75 hectares e atualmente possui o cultivo de amendoim e mantém áreas de vegetação nativa.

Segundo a perícia judicial, o local possui edificações e infraestrutura em bom estado de conservação, com potencial para a continuidade de atividades agrícolas ou para novos empreendimentos rurais. A propriedade é bem conservada e manejada, com uma localização que facilita o acesso a partir do centro de Bariri.

“O leilão desta propriedade oferece uma oportunidade única para investidores e produtores rurais que buscam expandir suas atividades em uma região promissora. A Fazenda Alta Floresta combina uma localização estratégica, boas condições de infraestrutura e um valor atrativo,” declarou Erick Soares Teles, leiloeiro público responsável pelo processo.

“Além disso, o certame possibilita que a propriedade mantenha suas atividades econômicas, contribuindo para o desenvolvimento do agronegócio e da região,” acrescentou.

O leilão ocorre exclusivamente de forma online pela plataforma Positivo Leilões. Os interessados devem se cadastrar no site www.positivoleiloes.com.br, onde também é possível acessar todas as informações e as regras para participar do certame. (Fonte: EKO Agência)