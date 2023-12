JUSTIÇA: Juíza Priscilla Kumode assume 2ª Vara de Bariri

No início de janeiro de 2024 a juíza Priscilla Miwa Kumode assumirá a titularidade da 2ª Vara da Comarca de Bariri, localizada na Rua Floriano Peixoto, 156.

O provimento foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Atualmente, ela é 2ª juíza substituta da 23ª Circunscrição Judiciária – Botucatu.

A partir de 8 de janeiro de 2024 cessa a designação do juiz Maurício Martines Chiado para atuar na 2ª Vara de Bariri. Atualmente, ele é titular da 1ª Vara da Comarca de Agudos e estava acumulando os trabalhos em Bariri.

Priscilla foi empossada como juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo no 189º concurso, em fevereiro de 2023.

Na ocasião, também tomou posse o juiz Igor Canale Peres Montanher, que assumiu a titularidade da 1ª Vara Judicial de Bariri no dia 16 de outubro deste ano.